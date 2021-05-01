 HawkeyeReport
{{gallery.name | ellipsifyString: 65}}
{{gallery.live_at | timestampToDate}} - {{gallery.images_count}} photos
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw MjI3NDU5NzkiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2lvd2Eucml2YWxzLmNvbS9n YWxsZXJpZXMvNTU5MyIKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIg cyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRv Y3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5h c3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVy c2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJz aW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2Nz LmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsK ICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0 NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZpb3dhLnJpdmFscy5jb20lMkZnYWxsZXJp ZXMlMkY1NTkzJmM1PTIwMjI3NDU5NzkmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0w IiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK