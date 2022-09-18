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2022 True Freshmen Tracker

Kaleb Johnson rushed for 103 yards and two touchdowns in Iowa's 27-0 win over Nevada.
Kaleb Johnson rushed for 103 yards and two touchdowns in Iowa's 27-0 win over Nevada.
Blair Sanderson • HawkeyeReport
Editor
@BlairRIVALS

Under NCAA rules, true freshmen can see action in up to four games and still maintain their redshirt year. HawkeyeReport.com will be tracking Iowa's true freshmen this season to see how many games they play, the impact they are having, and which ones will still be able to redshirt at the end of the year. Once they play in their fifth game, the redshirt is officially off.

Iowa 2022 Freshmen Tracker
PLAYER GAMES SNAPS PFF GRADE

Kaleb Johnson (RB)

3

33

76.1

Xavier Nwankpa (S)

3

40

63.9

TJ Hall (CB)

3

30

72.5

Addison Ostrenga (TE)

3

9

64.2

Drew Stevens (K)

3

15

67.8

Aaron Graves (DT)

2

29

69.1

Jaziun Patterson (RB)

1

6

63.3

Jacob Bostick (WR)

0

-

-

Brian Allen Jr. (DE)

0

-

-

Caden Crawford (DE)

0

-

-

Carson May (QB)

0

-

-

Koen Entringer (S)

0

-

-

Deshaun Lee (CB)

0

-

-

Cael Vanderbush (TE)

0

-

-

Jayden Montgomery (LB)

0

-

-

Landyn Van Kekerix (LB)

0

-

-

Kale Krogh (OL)

0

-

-

Jack Dotzler (OL)

0

-

-
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