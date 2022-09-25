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2022 True Freshmen Tracker

True freshman Kaleb Johnson had 58 yards rushing at Rutgers on Saturday night.
True freshman Kaleb Johnson had 58 yards rushing at Rutgers on Saturday night. (HawkeyeReport.com)
Blair Sanderson • HawkeyeReport
Editor
@BlairRIVALS

Under NCAA rules, true freshmen can see action in up to four games and still maintain their redshirt year. HawkeyeReport.com will be tracking Iowa's true freshmen this season to see how many games they play, the impact they are having, and which ones will still be able to redshirt at the end of the year. Once they play in their fifth game, the redshirt is officially off.

Iowa 2022 Freshmen Tracker
PLAYER GAMES SNAPS PFF GRADE

Kaleb Johnson (RB)

4

52

80.4

Xavier Nwankpa (S)

4

64

63.8

TJ Hall (CB)

4

36

73.3

Addison Ostrenga (TE)

4

15

65.3

Drew Stevens (K)

4

26

67.8

Aaron Graves (DT)

3

45

69.5

Jaziun Patterson (RB)

1

6

62.4

Jacob Bostick (WR)

0

-

-

Brian Allen Jr. (DE)

0

-

-

Caden Crawford (DE)

0

-

-

Carson May (QB)

0

-

-

Koen Entringer (S)

0

-

-

Deshaun Lee (CB)

0

-

-

Cael Vanderbush (TE)

0

-

-

Jayden Montgomery (LB)

0

-

-

Landyn Van Kekerix (LB)

0

-

-

Kale Krogh (OL)

0

-

-

Jack Dotzler (OL)

0

-

-

TRAVEL TEAM NOTES

We will also be keeping track of which true freshmen make the 74-man travel roster for each away game this season.

The following true freshmen were on the travel team to Rutgers on 9/24/22:

Kaleb Johnson, Xavier Nwankpa, TJ Hall, Addison Ostrenga, Drew Stevens, Aaron Graves, Jaziun Patterson, and Carson May.

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