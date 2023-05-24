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2024 Three-Star Florida Corner Talks Iowa, Official Visit Plans

2024 CB Xavier Lucas has an official visit scheduled to Iowa next month.
2024 CB Xavier Lucas has an official visit scheduled to Iowa next month. (Xavier Lucas Twitter)
Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
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