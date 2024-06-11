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2026 Three-Star Kansas OT Talks Iowa Offer
Eliot Clough
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Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
The fourth offensive lineman to receive an offer out of Iowa's prospect camp just over a week ago is Braden Wilmes out of Free State High School in Lawrence, Kansas.
He caught up with GIA to discuss his growing recruitment, why he could see himself as a Hawkeye, what he's looking for when he makes his decision and more.
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