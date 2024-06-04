PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
2026 Three-Star Maryland Shooting Guard Talks Iowa
Eliot Clough
•
Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
Last Tuesday, 2026 three-star shooting guard Parker Robinson received a scholarship offer from Iowa. Hailing from Olney, Maryland, Robinson attends Good Counsel High School.
I caught up with Robinson on the EYBL Circuit to discuss his budding relationship with the staff, what type of fit he sees in Iowa City, planning to visit Iowa City and more.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSB0aGUgVW5p
dmVyc2l0eSBvZiBJb3dhISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L0NvYWNoU2FtQnJhbmQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoU2Ft
QnJhbmQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTGl2aW5n
dGhydV8yMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATGl2aW5ndGhydV8yMjwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UZWFtTWU3b0VZQkw/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRlYW1NZTdvRVlCTDwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0hoUjREMm1uN2IiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9I
aFI0RDJtbjdiPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFBhcmtlciBSb2JpbnNvbiAoQHBf
cm9iaW5zb24xMykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wX3Jv
Ymluc29uMTMvc3RhdHVzLzE3OTU1NjY2NjgzMzQxMzM1MDU/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDI4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMDMiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2lvd2Eucml2YWxzLmNvbS9u
ZXdzLzIwMjYtdGhyZWUtc3Rhci1tYXJ5bGFuZC1zaG9vdGluZy1ndWFyZC10
YWxrcy1pb3dhIiwKICAgIGNzX2ZwaWQ6ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGl0
OiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBkbTogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwZHQ6
ICcqbnVsbCcKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRv
Y3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50
LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9
IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBv
ZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAg
ICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsK
ICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgp
Owo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9z
Yi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9
aHR0cHMlM0ElMkYlMkZpb3dhLnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJGMjAyNi10
aHJlZS1zdGFyLW1hcnlsYW5kLXNob290aW5nLWd1YXJkLXRhbGtzLWlvd2Em
YzU9MjAyMjczMzEwMyZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9z
Y3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=