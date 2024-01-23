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2026 Three-Star Minnesota Forward Building Relationship with Iowa
Eliot Clough
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Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
Following Iowa's 86-77 victory over Minnesota last week, I stayed in Minneapolis to get a look at Dothan Ijadimbola, a 2026 small forward and three-star prospect out of Totino-Grace High School. Ijadimbola is the 51st-ranked player in the 2026 class.
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