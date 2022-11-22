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{{ timeAgo('2022-11-22 16:14:36 -0600') }} football Edit

Brecht in a season of growing

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

It's been a season of growing for Brody Brecht. The Iowa wide receiver had what amounted to a lost season in his first year on campus thanks to a camp injury, he could only manage to practice during bowl prep.

This year he's battle another camp injury, but he has gradually worked his way into more and more playing time this season. He discusses his process and what the demands are for an Iowa wide receiver.

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