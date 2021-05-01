 HawkeyeReport - Ferentz discusses potential rule changes for camp
News More News
{{ timeAgo('2021-05-01 18:41:29 -0500') }} football Edit

Ferentz discusses potential rule changes for camp

Blair Sanderson • HawkeyeReport
Editor
@BlairRIVALS

Iowa head coach Kirk Ferentz discusses potential NCAA rule changes that would reduce the number of padded practices from 21 down to just eight for preseason camp.

Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vcGxheWVyLnZpbWVv LmNvbS92aWRlby81NDQwOTM2MzA/dGl0bGU9MT0xPTE9MCc+PC9pZnJhbWU+ CjwvZGl2PgoK
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw MjI3MzMxMDMiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2lvd2Eucml2YWxzLmNvbS9u ZXdzL2ZlcmVudHotZGlzY3Vzc2VzLXBvdGVudGlhbC1ydWxlLWNoYW5nZXMt Zm9yLWNhbXAiCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMgPSBk b2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVu dC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMg PSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24g b2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgog ICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7 CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSko KTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8v c2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3 PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGaW93YS5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRmZlcmVu dHotZGlzY3Vzc2VzLXBvdGVudGlhbC1ydWxlLWNoYW5nZXMtZm9yLWNhbXAm YzU9MjAyMjczMzEwMyZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9z Y3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=