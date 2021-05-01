HawkeyeReport - Ferentz discusses potential rule changes for camp

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football
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Ferentz discusses potential rule changes for camp
Blair Sanderson
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HawkeyeReport
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Iowa head coach Kirk Ferentz discusses potential NCAA rule changes that would reduce the number of padded practices from 21 down to just eight for preseason camp.
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