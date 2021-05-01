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football
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Four takeaways from Iowa's practice
Tom Kakert
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HawkeyeReport
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The next time we get a peek at the Iowa football team it will likely be sometime in August just before the start of the 2021 football season.With that in mind, what did we learn from our final spri...
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