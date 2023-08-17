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HawkCast Ep. 10 Expectations for (healthy) Cade & Erick All w/ Trevor McCue

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.

In today's episode, Eliot is joined by Trevor McCue of Maize and Blue Review to discuss realistic expectations and get player profiles on (a presumably healthy) Cade McNamara and Erick All.

✅ How does Cade handle pressure?

✅ Can he go off script?

✅ Where was his confidence in 2022?

✅ Is Erick All a consistent, solid run blocker?

✅ Could he be the offense's go-up-and-get-it guy?

✅ Will he lead Iowa in receiving this year?

Thanks for listening!

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