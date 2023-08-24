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HawkCast Ep 12 In-State Prospects We’re Most Excited About w/ Alyssa Hertel
Eliot Clough
•
Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
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In today's episode, Eliot is joined by recruiting reporter from the Des Moines Register, Alyssa Hertel to discuss Iowa's in-state prospects we're most excited to watch this fall.
✅ Alyssa picks a 2024 Hawkeye commit
✅ One school brings two players to the list
✅ The 2025 class could be among the best in Iowa history
✅ The top two recruits in the 2026 class
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