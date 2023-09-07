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HawkCast Ep. 16 Iowa State Preview with Bill Seals of CycloneReport

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.

In today's episode, Eliot is joined by Bill Seals of CycloneReport to preview the CyHawk game this weekend.

✅ Does Iowa's OL improve n the run game?

✅ Will we see JJ Kohl on Saturday?

✅ What offensive weapons for the Cyclones could expose the Hawkeye defense?

✅ In-state recruiting battles

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