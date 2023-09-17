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HawkCast Ep. 19: Western Michigan Recap

Ross Binder • Go Iowa Awesome
Managing Editor

Eliot, Adam and Ross are back for a quick podcast to recap Iowa's 41-10 win over Western Michigan on Saturday.

✅ The running game showed up in a big way

✅ Praise for Leshon Williams

✅ A very shaky day for Cade McNamara

Anterio Thompson showing up in a big way on special teams

and more!

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