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HawkCast Ep. 21 Iowa Gets Throttled, 31-0 -- What the hell was that?

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.

Eliot, Adam and Ross breakdown Iowa's horrid 31-0 loss to Penn State on Saturday

✅ Their own mistakes killed them from the get-go

✅ It's the same issues they've experienced the last 2.5 years

✅ How do they improve on execution, Kirk?

✅ The offensive numbers

✅ Cade McNamara shares a vote of confidence

✅ Chris Tadjo commitment

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