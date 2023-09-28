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HawkCast Ep. 22 Michigan State Preview with Justin Rose

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.

Eliot is joined by Justin Rose of Spartans Illustrated and the I Love You, but You're an Idiot podcast to preview Iowa vs. Michigan State.

✅ Mel Tucker officially out

✅ How many Spartans are expected to enter the portal?

✅ Noah Kim is turnover prone

✅ MSU's secondary is it's biggest strength

✅ What would give Michigan State a reasonable chance to win?

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