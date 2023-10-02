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HawkCast Ep. 23 Cade McNamara injury, Cooper DeJean is a freak, Deacon Hill

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.

Eliot, Adam and Ross breakdown Iowa's 26-16 victory over Michigan State.

✅ Is Cade McNamara out for the year?

✅ Deacon Hill wasn't bad? Positives and negatives

✅ The run-blocking was still awful

✅ Cooper DeJean is a damn super hero

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