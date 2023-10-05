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HawkCast Ep. 23 Iowa vs. Purdue Preview w/ Dub Jellison of BoilerUpload

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.

Eliot is joined by Dub Jellison of BoilerUpload to preview Iowa's matchup with Purdue this weekend.

✅ How good is Hudson Card?

✅ What kind of challenges does the five-man front present?

✅ What are the weak points of the Purdue defense?

✅ Tyrone Tracy killing it at running back

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