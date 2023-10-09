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HawkCast Ep. 25 Hawkeyes Hobble Past Purdue: Deacon Hill goes 6-21!?

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.

Eliot and Adam breakdown Iowa's 20-14 win over Purdue.

✅ Deacon Hill STRUGGLES, but there were some bright spots

✅ It's not all on him

✅ Why did Brian Ferentz script the first drive like that?

✅ Have to finish drives

✅ Mason Richman screen!?

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