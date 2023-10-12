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HawkCast Ep. 26 Iowa vs. Wisconsin Preview w/ Jake Kocorowski

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.

Eliot is joined by Jake Kocorowski of the Wisconsin State Journal to preview the Iowa vs. Wisconsin matchup this weekend in Madison.

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