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HawkCast Ep. 28 Iowa vs Minnesota Preview with Gophers Nation

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.

Eliot is joined by Dylan Callaghan-Croley of Gophers Nation to preview this weekend's game in Iowa City.

✅ Are both teams equally bad on offense?

✅ What's up with the Gophers' passing attack?

✅ The importance of Darius Taylor

✅ How Minnesota could come in and steal a win

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