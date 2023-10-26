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HawkCast Ep. 30 The NCAA Continues to Botch the Noah Shannon Situation

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.

Eliot, Adam, and Ross discuss the way the NCAA has handled the Noah Shannon betting situation.

✅ Petty, bureaucratic BS

✅ Not considering Noah Shannon in this at all

✅ Going over the remaining schedule

✅ Who would replace Brian Ferentz if he resigned mid-season?

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