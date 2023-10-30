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HawkCast Ep. 31 EMERGENCY POD: Brian Ferentz OUT After 2023 Season

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.

Eliot, Adam, and Ross breakdown Iowa's decision to move on from Brian Ferentz.

✅ What's with the timing?

✅ Beth Goetz spearheading the move

✅ Is it smart to keep him around?

✅ Names to watch

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