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HawkCast Ep. 32 Northwestern Preview w/ Louie Vaccher of Wildcat Report

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.

Eliot is joined by Louie Vaccher of WildcatReport to preview Saturday's matchup between Iowa and Northwestern in Wrigley Field.

✅ How have the Wildcats made it to 4-4?

✅ Two miserable offenses

✅ Where and how Northwestern has seen success this season.

✅ Final score predictions

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