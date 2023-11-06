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HawkCast Ep 33 Iowa BARELY Escapes Northwestern + All the Weirdness of 2023

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.

Eliot, Adam, and Ross breakdown how Iowa was able to leave Wrigley Field with a win on Saturday and all the crazy things that have happened to the Hawkeyes this season.

✅ Deacon Hill does just enough for the win

✅ How Northwestern very easily could've won

✅ The goal line stand

✅ The Cooper DeJean return that wasn't, all the freaking injuries, the divot, and so much more

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