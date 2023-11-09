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HawkCast Ep 34 Iowa vs Rutgers Preview, Hawkeye WBB Face Virginia Tech

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.

Eliot and Adam preview Iowa's matchup with Rutgers in Kinnick, talk the WBB facing Virginia Tech on Thursday night, and discuss Iowa MBB's play to this point in the season.

✅ Everything starts on the ground for the Scarlet Knights

✅ How similar is this Rutgers team to previous iterations under Greg Schiano?

✅ How the Hawkeye women matchup with the Hokies

✅ Iowa's stud freshman quartet

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