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HawkCast Ep 35 Complimentary Football!? Deacon Shines in 22-0 Iowa Win

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.

Eliot, Adam and Ross talk Iowa's 22-0 win over Rutgers on Saturday.

✅ Deacon Hill making progress and how much that changes things

✅ Kaleb Brown is productive -- an extra weapon for Deacon

✅ The Defense is once again elite?

✅ Give Quinn Schulte his flowers

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