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HawkCast Ep. 36 Cooper DeJean Goes Down, What's Next vs. Illinois?
Eliot Clough
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Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
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Eliot is joined by Doug Bucshon of Orange and Blue News to discuss the Cooper DeJean injury as well as preview Iowa's matchup with Illinois.
✅ Who steps up to replace Cooper?
✅ How will Illinois try to exploit that matchup?
✅ Luke Altmeyer to start over Paddock?
✅ Other areas of strength for Illinois, plus final score predictions
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