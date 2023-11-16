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HawkCast Ep. 36 Cooper DeJean Goes Down, What's Next vs. Illinois?

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.

Eliot is joined by Doug Bucshon of Orange and Blue News to discuss the Cooper DeJean injury as well as preview Iowa's matchup with Illinois.

✅ Who steps up to replace Cooper?

✅ How will Illinois try to exploit that matchup?

✅ Luke Altmeyer to start over Paddock?

✅ Other areas of strength for Illinois, plus final score predictions

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