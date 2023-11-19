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HawkCast Ep. 37 BIG TEN WEST CHAMPIONS!

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.

Eliot, Adam and Ross convene to talk Iowa's Big Ten West-clinching, 15-13 victory over Illinois on Saturday in Kinnick Stadium.

✅ How Deacon Hill has clearly continued to grow and command the offense

✅ Kaleb Johnson's resurgence into the spotlight,

✅ How the defense adapted without Cooper DeJean

✅ The horrid call on Quinn Schulte

AND MORE.

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