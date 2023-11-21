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HawkCast Ep. 38 End of Season Spoiler? Nebraska Preview w/ Greg Smith
Eliot Clough
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Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
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Greg Smith of Inside Nebraska joins Eliot to preview the Hawkeyes matchup with the Cornhuskers this weekend in Lincoln.
✅ Does Matt Rhule really want to model after Iowa?
✅ What's up with all the injuries in Lincoln?
✅ Nebraska needs to win to become bowl-eligible
✅ The over/under is how low?
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