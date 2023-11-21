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HawkCast Ep. 38 End of Season Spoiler? Nebraska Preview w/ Greg Smith

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.

Greg Smith of Inside Nebraska joins Eliot to preview the Hawkeyes matchup with the Cornhuskers this weekend in Lincoln.

✅ Does Matt Rhule really want to model after Iowa?

✅ What's up with all the injuries in Lincoln?

✅ Nebraska needs to win to become bowl-eligible

✅ The over/under is how low?

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