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HawkCast Ep. 39 Late-Game Heroics from MARSHALL MEEDER?

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
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Eliot, Adam and Ross get together to recap the Hawkeyes last-second win over Nebraska.

✅ Marshall Meeder makes the game-winner!?

✅ Iowa offense still can't finish drives

✅ Ethan Hurkett and LeShon Williams step up with big plays

✅ How the Hawkeyes can compete with Michigan

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