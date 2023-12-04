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HawkCast Ep. 41 EMBARASSING: Iowa Shutout by Michigan in B1G Championship

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
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Eliot, Adam and Ross get together to review Iowa's 26-0 loss to Michigan in the Big Ten Championship game.

✅ Missed opportunities

✅ The Hawkeyes offense is just repeatedly not good enough

✅ Kirk Ferentz's strange approach to press conferences

✅ What positions Iowa should go after in the portal

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