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HawkCast Ep. 42 Hawkeyes Set to Transfer & Hiring an Offensive Coordinator

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
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Eliot, Adam and Ross hop on to talk Iowa MBB and football news.

✅ Iowa vs. Iowa State MBB Preview

✅ The Hawkeyes that have entered the transfer portal

✅ Just TWO scholarship QBs available AGAIN

✅ What's taking so long to hire an offensive coordinator?

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