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HawkCast Ep. 45: Breaking Down Iowa Football’s 2024 Recruiting Class

Adam Jacobi • Go Iowa Awesome
Publisher
@Adam_Jacobi
Publisher, editor and beat writer, Go Iowa Awesome.
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Eliot, Adam and Ross hop on to talk Early Signing Day.

✅ Our quick impact recruits, most exciting prospects and key sleepers

✅ Iowa levels up the TEU position room

✅ High potential, high character

✅ No Signing Day drama at all — is this the most Kirk Ferentz class yet?

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