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Hawkcast Ep. 46 Citrus Bowl Preview: How Iowa Beats Depleted Tennessee

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
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Ryan Sylvia of VolReport joins Eliot to preview Iowa vs. Tennessee in the Citrus Bowl on New Years Day.

✅ How many starters are the Vols missing?

What can Nico Iamaleava do as their new starting quarterback?

✅ Where can the Hawkeyes take advantage on offense and defense?

✅ Dual of the Aussie punters and elite special teams?

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