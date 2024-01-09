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HawkCast Ep 48 #RetentionKirk, Iowa and the Portal, OC Search

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
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Eliot, Adam and Ross discuss how Kirk Ferentz has been able to get so many returners (Quinn Schulte announced just after we finished recording), the portal, OC search and more.

✅ Biggest impact returner

✅ Will Iowa be able to utilize the portal at all?

✅ Are there more names than Paul Chryst and Joe Philbin?

✅ Hawkeyes MBB and WBB check in

✅ MORE

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