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HawkCast Ep. 50 THE RETURN: Kadyn Proctor Commits to Iowa

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
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Eliot, Adam and Ross talk Kadyn Proctor's decision to return to Iowa, hit on the OC search, and talk Hawkeyes MBB.

✅ What Proctor's decision says about him and Iowa

✅ How will this affect the starting five on the Hawkeyes OL

✅ George Barnett's last shot?

✅ Where is Iowa lookin for the next OC now?

✅ Hawkeyes MBB gives great effort against Purdue

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