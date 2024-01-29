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HawkCast Ep 51 DISAPPOINTMENT: Tim Lester Expected to be Hired as Iowa's OC
Eliot Clough
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Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
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Eliot, Adam and Ross get together to discuss Iowa's decision to hire former Western Michigan Head Coach as the Hawkeyes next offensive coordinator.
✅ Why was he the choice?
✅ What's his experience look like?
✅ How does he compare to Kevin Johns?
✅What are the positives and negatives of him getting the job?
Thanks for listening, and don't forget to subscribe!
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