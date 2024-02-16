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HawkCast Ep. 53 HER GOATNESS: Caitlin Clark Breaks All-Time Scoring Record

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
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SHE DID IT! Caitlin Clark broke the NCAA Women's Basketball all-time scoring record last night in Iowa's win over Michigan. Eliot, Adam and Ross sit down and talk

✅ Caitlin's ever-growing legacy

✅ How she and the Hawkeyes have transcended the sport

✅ What she means to Iowa

✅ Everything that happened the night she broke the record

✅ We hit on Kirk Ferentz hiring Jon Budmayr as the wide receivers coach -- thumbs up or thumbs down?

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