Advertisement
News More News
ago basketball Edit

HawkCast Ep. 54 OFFICIAL PROBLEM: Can the Big Ten Find a Solution?

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
Advertisement

Big Ten Basketball officials are having too much impact on games -- on the men's and women's side -- both were exemplified for the Iowa men and women this weekend.

✅What's the solution, or is there one?

✅The women are back to their winning ways, but is there now a for sure blue print to beat the Hawkeyes in March Madness?

✅The men fall to Illinois -- is there still a way for them to make it to the NCAA Tournament?

Thanks for listening, and don't forget to subscribe!

Have questions? Drop them on the premium board or leave a five-star rate and review on Apple Podcasts and ask there.

Don't miss out on any of our exclusive football, basketball, and recruiting coverage. Sign up with Go Iowa Awesome here.

Get your first 30 DAYS of of premium content FREE with code 30Rivals at Iowa.Rivals.com/Subscribe.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement