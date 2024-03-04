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HawkCast Ep 56 NCAA"s ALL-TIME LEADING SCORER: Caitlin Clark & Iowa top OSU

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
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Caitlin Clark and the Iowa women did it again. Clark surpassed Pete Maravich's all-time scoring record on Sunday, and the Hawkeyes defeated No. 2 Ohio State at home in what was an insane game.

✅ Why it felt like a religious experience

✅ The celebrities in the arena

✅ How much it meant for women's basketball and the legends of the game

✅ Molly Davis' injury

✅ The Big Ten Tournament

✅ Nike honoring Caitlin

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