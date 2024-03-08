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HawkCast Ep. 57 POSTSEASON PREVIEW: Can the Women Repeat as B1G Chanps?

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
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Eliot, Adam and Ross sit down to preview the Women's Big Ten Tournament for Iowa, and how things could/will shakeout for where the Hawkeyes are seeded on the men's side.

✅ Can the women repeat?

✅ The road to the B1G title

✅ More Bubble talk

✅ Seed possibilities for the men

Eli Johnson commits

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