Advertisement
News More News
ago basketball Edit

HawkCast Ep 64 SO CLOSE: Iowa Falls to South Carolina in Title Game

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
Advertisement

Eliot, Adam and Ross discuss Iowa's 87-75 loss to South Carolina in the national championship game.

✅ Dawn Staley and SC were just too damn good

✅ Caitlin Clark and the Hawkeyes had their chances but just couldn't capitalize

✅ What this team accomplished

✅ What's next for Lisa Bluder and Iowa women's basketball

MORE

Thanks for listening, and don't forget to subscribe!

Have questions? Drop them on the premium board or leave a five-star rate and review on Apple Podcasts and ask there.

Don't miss out on any of our exclusive football, basketball, and recruiting coverage. Sign up with Go Iowa Awesome here.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement