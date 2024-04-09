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Eliot, Adam and Ross discuss Iowa's 87-75 loss to South Carolina in the national championship game.
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✅ What's next for Lisa Bluder and Iowa women's basketball
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