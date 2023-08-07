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HawkCast Ep. 7 Nimmers, Realignment, Underrated Iowa Football Players

Eliot Clough • Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
@eliotclough
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.

In today's episode, Ross and Eliot discuss:

✅ Amarion Nimmers decision to transfer -- will he stay D1?

✅ Riley Mulvey not going to Europe

✅ Conference Realignment

✅ Does this make the college football product better?

✅ Seth Anderson is underrated

✅ Who else on the Iowa football squad is underrated?

Thanks for listening!

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