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ago football Edit

HawkCast Ep. 84 SEASON PREVIEW: Breaking Down Iowa's Football Schedule

Eliot Clough • Hawkeye Beacon
Recruiting Analyst
@eliotclough
Eliot is the recruiting analyst at Hawkeye Beacon. After starting in January of 2023, he has brought top-tier football and basketball coverage along with providing top-tier coverage of recruiting.
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Eliot, Adam and Ross preview every single one of Iowa's matchups, from Illinois State to Nebraska.

How the offenses progression could impact the Hawkeyes record, which game is an automatic loss, the schools that could give Iowa some sneaky trouble, their West Coast and East Coast trips, and much more.

Thanks for listening, and don't forget to subscribe!

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