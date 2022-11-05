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Hawkeyes celebrate road win

Tom Kakert • HawkeyeReport
Publisher
@hawkeyereport

One of the happiest moments of any road win is when the Iowa team comes together in front of their fans who made the trip to celebrate the victory. We saw that on Saturday in West Lafayette where the Iowa players converged together in front of a large group of Hawkeye fans and sang the fight song. Here's a look at the video of the Iowa players enjoying the win.

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