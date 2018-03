With spring practice kicking off this week, the Iowa Hawkeyes have released a new depth chart for 2018.

---

OFFENSE

SE - Brandon Smith, Kyle Groeneweg

TE - Noah Fant, Shaun Beyer

LT - Tristan Wirfs, Mark Kallenberger

LG - Ross Reynolds, Coy Kirkpatrick

C - Keegan Render, Cole Banwart

RG - Levi Paulsen, Landan Paulsen

RT - Alaric Jackson, Dalton Ferguson

TE - T.J. Hockenson, Nate Wieting

WR - Nick Easley, Ihmir Smith-Marsette

QB - Nate Stanley, Peyton Mansell

FB - Brady Ross, Austin Kelly

RB - Toren Young, Ivory Kelly-Martin

---

DEFENSE

LE - Anthony Nelson, Sam Brincks

LT - Cedrick Lattimore, Dalles Jacobus

RT - Brady Reiff, Garret Jansen

RE - Parker Hesse, A.J. Epenesa

OLB - Nick Niemann, Barrington Wade

MLB - Kristian Welch, Jack Hockaday

WLB - Aaron Mends, Amani Jones

LC - Matt Hankins, Trey Creamer

RC - Michael Ojemudia, Manny Rugamba

SS - Amani Hooker, John Milani

FS - Jake Gervase, Geno Stone

---

SPECIAL TEAMS

K - Miguel Recinos, Caleb Shudak

P - Ryan Gersonde, Colten Rastetter

LS - Jackson Subbert, Austin Spiewak