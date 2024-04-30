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Indiana 2025 Three-Star Receiver Talks Iowa Offer, Fit with Hawkeyes
Eliot Clough
•
Go Iowa Awesome
Recruiting Analyst
A former Northern Iowa basketball and football Insider for Townsquare Media, Eliot joins the team as Go Iowa Awesome's new recruiting analyst. He brings experience and know-how for recruit evaluation.
With spring ball coming to a close, the
Iowa football staff is back out on the recruiting trail, reconnecting with commits and making the rounds to see and offer new talent. The first offer of this trip is Davion Chandler, 2025 three-star wide receiver out of Lawrence North High School in Indianapolis, Indiana.
Following receiving an offer from Iowa on Monday, Chandler discussed his budding relationship with
Jon Budmayr, why he's interested in taking an official visit to Iowa and other top schools in his recruitment.
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