Week 3 of the NFL season featured some big days for a few Iowa players in the NFL, some disappointing injury news, and a retirement. Let's run down all the performances.

PLAYER OF THE WEEK

A.J. Epenesa had a game to remember for the Bills. Epenesa did not start, but was the highest-rated defender on the Bills via Pro Football Focus (93.3) in Buffalo's 37-3 blowout win over Washington. He had two tackles, including a sack, and three additional QB pressures. He also had his first career NFL interception and his first career NFL touchdown:

What a play -- and what a game -- for Epenesa.

NFC

ATLANTA TE Parker Hesse did not play in Atlanta's Week 3 loss to Detroit. CAROLINA WR Ihmir Smith-Marsette played and returned two punts for -3 yards for the Panthers, who lost 37-27 to Seattle. DALLAS DE Chauncey Golston saw action on defense and special teams in Dallas' 28-16 loss to Arizona, but did not record any stats. DETROIT TE Sam LaPorta started again and had 8 receptions for 84 yards and his first career NFL touchdown on 11 targets as the Lions defeated Atlanta, 20-6. LaPorta was wide open on his touchdown catch:

LaPorta and Lions QB Jared Goff reflected on the touchdown after the game:

LB Jack Campbell started and played 38 snaps (out of 67 total) had six tackles, including his first career sack.

OL Matt Nelson started again at right tackle but left the game early due to ankle injury. Unfortunately, that injury will require surgery and Nelson was put on injured reserve.

GREEN BAY ILB Kristian Welch did not see action. OLB Lukas Van Ness had one tackle in limited action (12 snaps) in Green Bay's comeback win over New Orleans.

LOS ANGELES (RAMS) OT Alaric Jackson started for the Rams in their 19-16 loss to the Bengals, but left the game with a thigh injury and did not return. OLB Zach VanValkenburg played but did not record any stats.

MINNESOTA TE T.J. Hockenson started and had 8 receptions for 78 yards on 11 targets in Minnesota's 28-24 loss to Los Angeles.

NEW ORLEANS DL Jack Heflin did not see action.

NEW YORK (GIANTS) S Dane Belton saw action primarily on special teams in the Giants' 30-12 loss to the 49ers, but did not record any stats. LS Casey Kreiter handled all of the long-snapping duties (six punts, two field goal attempts) in the Giants' loss.

SEATTLE TE Noah Fant started and had 4 receptions for 41 yards in Seattle's 37-27 win over Carolina.

SAN FRANCISCO TE George Kittle started and had his best game of the season so far: 7 receptions for 90 yards on 9 targets in the 49ers' 30-12 win over the Giants.

TAMPA BAY S Kaevon Merriweather saw action on special teams but did not record any stats in Tampa Bay's 25-11 loss to Philadelphia. OL Tristan Wirfs started and played all 47 offensive snaps in Tampa Bay's loss; he allowed zero QB pressures in the game. OLB Anthony Nelson had four tackles and a QB pressure in Tampa Bay's loss.

AFC

BALTIMORE C Tyler Linderbaum did not play in the Ravens' 22-19 loss to the Colts. He's continiung his recovery from an ankle injury. S Geno Stone started and had a strong game: six tackles and a QB pressure.

BUFFALO DE A.J. Epenesa -- see above. LB Christian Kirksey announced his retirement from the NFL after 9 seasons and 114 games. Congratulations to him on a very solid run.



S Micah Hyde started and had 2 tackles and an interception -- which was set up by pressure from A.J. Epenesa. Hawkeyes helping Hawkeyes -- you love to see it:

