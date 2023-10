A handful of Iowa players were on bye in Week 5 of the NFL season and a few more were recovering from injury -- but it was still a memorable week for Hawkeyes in the NFL, thanks to the tight ends. Sam LaPorta and George Kittle each had tremendous games. Let's run down all the performances.

PLAYER OF THE WEEK

At one point on Sunday, this award was going to be split between LaPorta and Kittle -- but then Kittle found the end zone for a third time. If you score three touchdowns in a single game, you get Player of the Week honors all to yourself. Kittle caught only three passes (totaling 67 yards) on Sunday night -- but all three passes were touchdown receptions. The first touchdown:

The second touchdown:

Remarkably, that was the same play that Sam LaPorta had scored a touchdown on earlier in the day.

Kittle was motivated to one-up LaPorta's touchdown on that play after seeing it earlier in the day:

Kittle's third and final touchdown:

NFC

ATLANTA TE Parker Hesse did not play in Atlanta's Week 5 win over Houston.

CAROLINA WR Ihmir Smith-Marsette played and returned one punt for 3 yards for the Panthers, who lost 42-24 to Detroit.

DALLAS DE Chauncey Golston saw action on defense and special teams in Dallas' 42-10 loss to San Francisco, and had one tackle and one QB hurry.

DETROIT TE Sam LaPorta started again and had three receptions for 47 yards and two touchdowns on four targets as the Lions defeated Carolina, 42-24. LaPorta's first touchdown catch:

And his very pretty second touchdown grab:

The start of LaPorta's NFL career has been truly remarkable:

LB Jack Campbell played 31 snaps (out of 71 total) had just two tackles, as well as a QB hurry. OL Matt Nelson is on injured reserve.

GREEN BAY ILB Kristian Welch played 15 snaps on special teams, but did not record any stats in Green Bay's 17-13 loss to Las Vegas. OLB Lukas Van Ness played 31 snaps and had two tackles for the Packers.

LOS ANGELES (RAMS) OT Alaric Jackson started and played all 56 snaps at left tackle for the Rams in their 23-14 loss to the Eagles, allowing two QB pressures. OLB Zach VanValkenburg played 17 snaps on defense and recorded a tackle and three QB pressures, including a sack.

MINNESOTA TE T.J. Hockenson had five receptions for 51 yards on eight targets in Minnesota's 27-20 loss to Kansas City.

NEW ORLEANS DL Jack Heflin did not see action.

NEW YORK (GIANTS) S Dane Belton started and played 39 tackles in the Giants' 31-16 loss to the Dolphins, recording five tackles. He also saw action on 21 special teams snaps. LS Casey Kreiter handled all of the long-snapping duties (four punts, four field goal attempts, one extra point) in the Giants' loss.

SEATTLE TE Noah Fant did not play as the Seahawks were on bye.

SAN FRANCISCO TE George Kittle -- see above.

TAMPA BAY S Kaevon Merriweather did not play as the Bucs were on bye. OL Tristan Wirfs did not play as the Bucs were on bye. OLB Anthony Nelson did not play as the Bucs were on bye.

AFC

BALTIMORE C Tyler Linderbaum played all 70 snaps in Baltimore's 17-10 loss to Pittsburgh and was the Ravens' second-highest rated offensive player (73.0, behind Lamar Jackson's 94.6), per Pro Football Focus. Linderbaum allowed only one QB pressure. S Geno Stone played 20 snaps on defense and 17 on special teams and had two tackles.

BUFFALO S Micah Hyde started and had six tackles in Buffalo's 25-20 loss to Jacksonville. DE A.J. Epenesa started and played 59 snaps at right defensive end. He recorded four tackles, and was a nightmare in the pass rush, recording a team-high six QB pressures, including four QB hurries, two sacks, and three batted ball pass deflections. He managed to recover a fumble, too.

